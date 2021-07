Pokémon Go: Erster offizieller Event kommt nach Österreich

Erstmals findet ein offizieller Pokémon-Go-Event in Österreich statt. Anlässlich einer Kooperation wird es am Samstag eine "Pokémon Challenge" im Wiener Donau Zentrum geben.

Am Samstag (18. Februar) wird erstmals ein offizieller Pokémon-Go-Event in Österreich veranstaltet. In den Einkaufszentren Donau Zentrum und Shopping Center Süd soll es eine sogenannte „ Pokémon Challenge“ geben, bei der die Teilnehmer Preise, unter anderem mit Pokémon gebrandete Sonnenschilder und Powerbanks, gewinnen können. Dazu müssen diese Fotos von drei im Einkaufszentrum gefangenen Pokémon vorweisen können. Zudem sollen den ganzen Tag durchgehend Lockmodule platziert werden.

Neben der Challenge soll es im Donau Zentrum auch ein Rahmenprogramm geben. Dieses wird vom österreichischen YouTuber „VeniCraft“ gestaltet, der rund 480.000 Abonnenten zählt. Dieser geht ab 14 Uhr selbst auf Pokémon-Jagd und überträgt diese live auf eine Leinwand im Einkaufszentrum. Ähnliche Events finden am Samstag an 20 verschiedenen Standorten in Europa statt.