Pokémon Go Pikachu und Evoli ausprobiert: Leckere Vorspeise

Dieser Erfolg soll nun auch auf Nintendos neuester Spielkonsole Switch mit „Pokémon Let’s Go Pikachu“ und „Pokémon Let’s Go Evoli“ fortgeführt werden. Diese verknüpfen das Konzept des Smartphone-Spiels mit dem des Originals. Das Spiel soll so einsteigerfreundlicher werden, ohne die langjährigen Fans zu verärgern. Ein schwieriger Spagat, den die futurezone vorab ausprobieren durfte.

Rückkehr zu den Ursprüngen

„Pokémon Let’s Go“ ist eine Neuinterpretation der gelben Edition, die bereits 1998 erschienen ist. Diese Version basierte auf den ursprünglichen Pokémon-Versionen Rot und Blau, nahm aber einige Anpassungen vor - unter anderem, dass dem Spieler ständig sein Pikachu hinterherlief. Auch in „Pokémon Let’s Go“ hat der Spieler ein Partner-Pokémon, das auf der Schulter oder dem Kopf der Spielfigur sitzt. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich wahlweise um Pikachu oder Evoli - die Auswahl unter drei Starter-Pokémon, wie bisher, entfällt.

Ergänzend dazu kann man aber ein weiteres Pokémon aus seinem Pokéball lassen, das der Spielfigur hinterherläuft. Beide Begleiter bleiben in Kämpfen einsatzbereit, sorgen aber mit kuriosen Animationen für Abwechslung. Lässt man beispielsweise die Steinschlange Onix aus dem Pokéball, reitet der Spieler auf dem riesigen Monster. Pikachu und Evoli können zudem durch Wedeln mit ihrem Schwanz anzeigen, ob sich ein verstecktes Objekt in der Nähe befindet.

Wie in der gelben Edition beschränkt man sich auf die Kanto-Region und deren insgesamt 151 Pokémon. Es wird aber auch Pokémon aus anderen Regionen geben, zudem sind wieder in jeder Version nur ein Teil der Pokémon enthalten. Man muss sich allerdings nicht beide Titel kaufen, um den Pokédex zu vervollständigen. Es können per Bluetooth auch in Pokémon Go gefangene Pokémon auf die Switch übertragen werden. Das gezielte Fangen dürfte deutlich rascher gelingen als in der Vergangenheit: Während man früher durch Gras, Wasser oder Höhlen wandern und darauf hoffen musste, zufällig dem richtigen Pokémon zu begegnen, sind im Spiel nun die Pokémon stets zu sehen. Zumindest mehr oder weniger, denn einige Monster, wie das Pflanzen-Pokémon Mirapla, sind im Gräserdickicht kaum erkennbar und verstecken sich gut.

Echter Pokéball für den Alltag

Begegnet man einem wilden Pokémon, ähnelt der Ablauf dem von Pokémon Go: Der Spieler fängt das Pokémon durch gezieltes Werfen eines Pokéballs. Trifft man das Pokémon zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ist die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Fangversuch höher. Man kann die Wahrscheinlichkeit durch Anfüttern mit Beeren oder besseren Pokébällen erhöhen. Die Pokébälle können laut Nintendo mit den Joycon-Controllern oder den Tasten geworfen werden. Da der Joycon Bewegungssteuerung ermöglicht, kann der Spieler sogar eine gezielte Wurfbewegung machen.