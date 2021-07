Pokemon Go: Tausch-Funktion im Code entdeckt

Reddit-User haben im Code von Pokémon Go heißersehnte Funktionen entdeckt. Die Features könnten im nächsten Update freigeschaltet werden.

Einige Reddit-Nutzer schüren nun jedoch erneut die Hoffnung auf langersehnte Funktionen. Sie haben den Code des Spiels analysiert und einige Neuerungen gefunden. Die Features sind zwar noch nicht verfügbar, dürften aber in Arbeit sein.

Tausch und Buddys

Teile im Quellcode implementieren etwa ein System zum Tausch von Pokémon. Sie heißen “Trade_search”, “Trade_offer”, “Trade_response” und “Trade_result”. Den Bezeichnungen nach dürfte es also möglich sein, Personen zum Tauschen zu suchen, ihnen ein Angebot zu machen und das Ergebnis anzuzeigen. Ob die Features schon im Zuge des nächstes Updates aktiviert werden, bleibt offen.

Eine weitere Entdeckung bezieht sich auf “Buddy-Pokémon”. Ash wird in der Anime-Serie von Pikachu begleitet. Analog dazu könnte es in Pokémon Go bald die Funktion geben, ein Pokémon außerhalb des Pokéballs mit sich zu führen. Codestücke wie “km_buddy_distance”, “BUDDY_MEDIUM”, “BUDDY_SHOULDER”, “BUDDY_BIG” und “BUDDY_FLYING” deuten darauf hin. “buddy_candy_awarded” könnte bedeuten, dass das Buddy-Pokémon unterwegs Bonbons sammeln kann.