Private Pokemon-Fahrdienste sind illegal

"Hallo, liebe Pokémon Freunde ich biete meinen Dienst als Pokémon Go Fahrer an. Das heißt ich fahre mit euch durch die ganze Steiermark um mit euch seltene oder gar legendäre Pokémon zu fangen!", heißt es in einer Anzeige auf der populären Flohmarkt-App Shpock. Insgesamt können bis zu vier Personen mitgenommen werden, der Preis pro Stunde beträgt 35 Euro. Um das Angebot noch attraktiver wirken zu lassen, wird noch ergänzt: "Das Auto besitzt eine Steckdose."

Immer mehr User versuchen mit dem Hype um Pokémon Go auf kreative Art und Weise Geld zu verdienen, verkaufen weit fortgeschrittene Accounts, die alten Gameboy-Spiele, Sammelkarten oder Spielfiguren. Manche gehen dabei allerdings einen Schritt zu weit und überschreiten die Grenze zur Illegalität.