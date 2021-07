Profi-Gamern winkt höhere Prämie als Fußball-Weltmeistern

5.020.999 Dollar: Das ist die Gewinnsumme, um die es im Finale des Computerspielturniers „The International“ in Seattle geht - rund 3,71 Millionen Euro. In dem Endspiel, das nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag stattfindet, treten zwei Teams aus China gegeneinander an.

Wenn das aus der Stadt Hangzhou stammende fünfköpfige Team „ Vici Gaming“ gewinnt, erhält zumindest rechnerisch jedes Mitglied umgerechnet rund 740.000 Euro. Ihre Konkurrenten nennen sich „Newbee“, die insgesamt sechs Mitglieder kommen alle aus unterschiedlichen Gebieten in China. Die deutschen Nationalspieler bekamen jüngst für den Sieg bei der Fußball-WM die Rekord-Prämie von 300.000 Euro.

Den Finalverlierern bei „The International“ stehen zusammen rund 1,47 Millionen Dollar (rund 1,09 Millionen Euro) zu. Anders als die Fußball-Weltmeister müssen die Gaming-Teams allerdings selbst für ihre laufenden Kosten aufkommen.