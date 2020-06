Rainbow Six Siege: Eines der besten E3-Spiele im Hands-On

Ist die Minute abgelaufen, ist die Anspannung am größten. Alle Spieler des Teams sind in ihren Positionen verschanzt und achten auf jedes Geräusch und jede Bewegung. Durch ein Loch, dass ein Spieler schon in der Vorbereitungsphase in ein verbarrikadiertes Fenster geschossen hat, wird der Eingang beobachtet. Denn die Überwachungskameras sind nur im Haus und zu wissen, von welcher Seite der Feind kommt, ist ein gewaltiger Vorteil.

Eine Explosion ist zu hören, erste Schüsse fallen. „They are in the Lobby, fall back!“: Die Anweisung des Ubisoft-Mitarbeiters kommt zu spät, ein Kamerad ist bereits gefallen. Die Anzeige am oberen Bildschirmrand springt auf 4 vs 5 um. Ein Feuerkampf bricht aus, jedes Team verliert einen Spieler im Kampf um die Treppe. Die Verteidiger ziehen sich in das Schlafzimmer zur Geisel zurück, ich ziele aus der Tiefe des Raumes Richtung Balkon, während meine Teammitglieder hinter einer Ecke und einem platzierten Schild die Eingangstüre bewachen. Eine kleine Bewegung, ein Schatten und ein gezielter Einzelschuss aus der MP5 erledigen einen Angreifer per Kopfschuss, der sich über den Balkon anschleichen wollte.