So futuristisch könnte die Playstation 5 aussehen

LetsGoDigital hat noch kreative Freiheit spielen lassen. So hat die PS5 eine Klavierlackoptik bekommen und hellblaue LED-Medientasten an der Front. Die vermutlichen Lüftungsschlitze sind ebenfalls Blau beleuchtet. Und weil es nun mal die PS5 ist, wurden 5 USB-Anschlüsse an die Front gepackt, für Controller und anderes Zubehör.

Die Renderbilder und auch der vorangehende Leak sind wie üblich mit Vorsicht zu genießen. Selbst wenn die Skizzen von Sony stammen, kann es nur eine von vielen Designideen sein. Möglich ist auch, dass es sich dabei nur um ein Developer Kit – also eine Konsole für Spielentwickler – handelt. Die PS5 wird voraussichtlich im November 2020 veröffentlicht werden.