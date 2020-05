Solarpanels und Upcycling: Die Sims werden öko

Auch Upcycling soll eine Rolle spielen. So können neue Fähigkeiten erlernt werden, mit denen Spieler Neues aus alten Gegenständen herstellen können. Damit auch alle mitmachen, kann man seine Freunde rekrutieren, die andere Sims, wenn nötig auch sehr penetrant, dazu zu bringen, ebenfalls den neuen Lebensstil für sich zu entdecken. Dafür gibt es neue Gemeinschaftsräume für die Sims-Nachbarschaft und die Möglichkeit, demokratisch über bestimmte Veränderungen zu entscheiden.

Nachhaltigkeit ist kein Zwang

In einem Interview mit The Verge sagte der Sims-Produzent George Pigula aber, das nachhaltige Handeln werde den Spielern nicht aufgezwungen. Wer grüner leben will, kann beispielsweise erneuerbare Energien nutzen. Wer eine industrielle Welt bauen will, kann Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen. Der neue DLC sei eine Möglichkeit, eigene Geschichten zu entwickeln. Wenn das bedeutet, dass man seine Sims-Welt in Smog hüllt und Müllberge entstehen lässt, wird man davon auch nicht abgehalten. Man habe versucht, von der idealen Welt hin zu einer mit ein bisschen mehr „ Schmutz“ zu gehen, so Pigula.