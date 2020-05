Amazon veröffentlicht Shooter Crucible gratis auf Steam

Mit Crucible hat Amazon sein erstes großes Game veröffentlicht. Der Team-Action-Shooter ist seit Mittwochabend gratis auf Steam verfügbar. Er ist in einer Fantasy-Welt eingesiedelt, in der man gegen menschliche, aber auch außerirdische Feinde kämpfen, Objekte einsammeln und Aufgaben erfüllen muss. Das Spiel wurde von Amazon Game Studios und Relentless Studios gemeinsam entwickelt und ist eines von zwei Big-Budget-Games, die Amazon in diesem Jahr herausbringen will.