Streets of Rage 4 im Test: So geht Oldschool richtig

Nochmal, nochmal!

Der Look, der Soundtrack, das Gameplay: Bei Streets of Rage 4 passt alles. Ist man einmal durch alle Levels durch, was nicht besonders lange dauert (genau wie bei den alten Games), will man sofort nochmal spielen.

Damit das motivierend ist, gibt es nicht nur höhere Schwierigkeitsgrade, sondern neben den 5 Hauptcharakteren auch noch die Charaktere aus den früheren Games zum Freischalten. Und das ist wortwörtlich gemeint: Man schaltet die Kämpfer in Pixelgrafik frei, so wie sie vor fast 30 Jahren ausgesehen haben. Wem das noch nicht genug Nostalgie ist, der kann im Menü einen Retro-Bildfilter aktivieren und statt der Neuauflage des Soundtracks die Originalsongs der alten Games einschalten.

Dann gibt es noch den Arcade-Modus, für absolute Profis. Hier hat man nur einen Credit, um das komplette Spiel durchzuspielen. Im Boss Rush Mode kämpft man sich nochmal durch die Endgegner und im Battle Mode kann man gegen einen Mitspieler antreten.

Auch Easter Eggs sind für Fans der Serie zu finden. Probiert mal die Spielautomaten in den Levels mit einem Elektroschocker anzugreifen.