Sony bringt Playstation 4 nach China

Der japanische Elektronikriese Sony bereitet den Verkauf der Spielekonsole Playstation an Kunden in China vor. Die chinesische Tourismusfirma Oriental Pearl kündigte am Montag die Gründung von zwei Gemeinschaftsunternehmen mit Sony an, die in der Freihandelszone von Shanghai die Konsolen sowie Spiele produzieren würden.

In China dürfen nur Spielekonsolen verkauft werden, die in dieser Zone gebaut werden. Eine der beiden Firmen werde die Hardware produzieren, die andere sei für Software und Service-Angebote zuständig, erklärte Oriental Pearl. Sony übernehme 49 beziehungsweise 70 Prozent der Unternehmen. Ziel sei es, "qualitativ hochwertige und gesunde" Videospiel-Produkte anzubieten, teilte Oriental Pearl mit - dies ist eine der Voraussetzungen für die Verkaufserlaubnis in China.