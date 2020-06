Sony: Eine Million PlayStation 4 in Deutschland verkauft

Sony hat seine Spielkonsole PlayStation 4 nach eigenen Angaben in weniger als einem Jahr in Deutschland über eine Million Mal verkauft. Damit habe sich die Konsole auf dem deutschen Konsolen-Markt eine „Pole Position“ gesichert und sei für das kontinuierliche Wachstum des Marktes wesentlich verantwortlich, teilte Sony Computer Entertainment am Dienstag mit.

Verkaufszahlen für den österreichischen Markt wurden nicht näher beziffert. Spezielle Zahlen für den deutschen oder österreichischen Markt veröffentlichte Microsoft für seine neue Xbox One bislang nicht.