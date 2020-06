Sony zeigt GTA5 für PS4, Uncharted 4 und LittleBigPlanet 3

In den Nachtstunden des Montags, nach den vier wichtigen Pressekonferenzen, werden in Los Angeles gerne Meinungen unter den E3-Besuchern ausgetauscht. Wer hatte die besseren Games, wer konnte überraschen und vor allem: gewinnt Microsoft oder Sony die E3? So einseitig wie in diesem Jahr war das Duell der Gaming-Giganten schon lange nicht mehr.

Bei Microsofts Pressekonferenz schien ein Unterton der Resignation mitzuschwingen. Auch verzichtete man auf Angriffe auf die Konkurrenz und versuchte das Bild der familiären Gaming-Industrie zu vermitteln. Bei Sony sah das ganz anders aus. Hier gab man sich siegessicher und angriffslustig. Dementsprechend wurde auch das Friedensangebot von Microsoft nicht angenommen.

So hörte man Aussagen wie: „ PlayStation steht über allen anderen“, „Spiele es als erster, spiele es besser“ und „Destiny ist auf der PS4 besser und größer als auf irgendeiner anderen Plattform“. Schließlich gab es noch einen Seitenhieb auf Microsofts Verkaufspolitik, in dem angemerkt wurde, dass Sonys Kamera immer schon optional war. Die Sony-Fans in der Veranstaltungshalle belohnten diese Pointe von Andrew House, CEO von Sony Computer Entertainment, mit wohlwollendem Gelächter.