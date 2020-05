Spiele gegen Extremismus: Aufklärungsplattform gestartet

Jugendliche sensibilisieren

Dabei ist die Ausgangssituation immer ähnlich: „Die Jugendlichen sind erst mal isoliert, sie kommen neu in eine Stadt oder haben Streit mit ihren Freunden. Sie finden keinen Anschluss und es gibt oft zwei Gegenpole, die versuchen, sie zu beeinflussen“, so Neufeld. So wird man zu Beginn der Spiele immer durch Ungerechtigkeiten in die Fänge von zunächst sehr freundlich und hilfsbereit wirkenden Figuren geraten.

So hilft Jens einem Mitschüler, dessen Klassenkameraden ihn als Nazi beschimpfen und Franziska möchte an der Müllsammelaktion einer Gruppe teilnehmen, die sich später als rechtsradikal entpuppt. Zunächst wirkt alles harmlos, die vehemente Kritik von außen kann von Spielern ernstgenommen oder ignoriert werden, indem sie sich mit ihren Antworten auf eine der Seiten positionieren. Anschließend wird die andere Seite erneut versuchen, die Spieler von ihrer Sichtweise zu überzeugen.

Zeigen soll das, wie schnell Menschen in Gruppen geraten, aus denen ein Ausstieg zunehmend schwieriger wird – auch wenn sie selbst zunächst nicht hinter den ideologischen Parolen stehen, die diese Gruppen kommunizieren. Ziel der Spiele und der Plattform ist es, Jugendliche für diese Methoden zu sensibilisieren.

Als Spieler können dann verschiedene Wege gegangen werden: Man kann sich gegen die Radikalisierung stellen oder erleben, was passiert, wenn man ihrer Ideologie folgt. „Die meisten Jugendlichen gehen erst den nicht radikalen Weg, probieren danach aber aus, was passiert, wenn sie andere Entscheidungen treffen“, beschreibt Neufeld das Spielverhalten. So kann man nach jedem abgeschlossenen Spielvorgang zu bestimmten Entscheidungspunkten zurückkehren und die Geschichte beeinflussen.