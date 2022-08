Spiele-Klassiker Mafia gibt es für kurze Zeit gratis

Zwischen 1. und 5. September kann das originale Mafia kostenlos auf Steam geholt werden. Normalerweise kostet der Titel immer noch 9,99 Euro. Das bereits 20 Jahre alte Spiel ist dabei nach wie vor beliebt - mit mehr als 6.000 Bewertungen wird es als “sehr positiv” eingeschätzt.

Mafia-Game im Stile der 30er-Jahre

Mafia spielt dabei in den USA der 30er-Jahre. Im Spiel wird Taxifahrer Tommy Angelo widerwillig immer weiter in die mafiösen Strukturen der Unterwelt New Heavens gezogen. Nach und nach steigt er immer höher in der Organisation auf und muss sich immer schwieriger werdenden Aufgaben stellen.