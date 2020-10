"Mafia Definitive Edition" im Test: Der Don unter den Remakes

Angestaubtes Gameplay

Dabei bleibt Tommy gerade noch sympathisch genug, dass man seine Entscheidungen nachvollziehen kann und die Gewalt als etwas Abstoßendes wahrnimmt. Desto tiefer sich die Spielfigur in die Machenschaften des Mobs verstrickt, desto normaler wird sie jedoch. Selten ist mir in einem Spiel so deutlich die Gewalt aufgefallen, wenn man immer wieder auf gesichtslose Gangster oder Polizisten ballert. Aber so viel sei verraten: In der Spielewelt bleibt nichts ungestraft.

Sehr abwechslungsreich ist das Spiel aber leider nicht. Zwischensequenz, fahren, Zwischensequenz, schießen – das nimmt den Großteil des Spielgeschehens ein. Das berüchtigte Autorennen und einige Schleichpassagen lockern das dann immerhin auf. Ich habe das Spiel die meiste Zeit auf „normal“ gespielt, darunter gibt es noch „leicht“, darüber stehen „klassisch“ und „schwer“. „Normal“ ist wirklich einfach, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass ein Spiel besser wird, wenn es schwerer ist. Wenn die Standardeinstellung „normal“ ist, dann soll es mir auch auf „normal“ Spaß machen. Der "klassische" Modus ist so mühsam wie das Original. Das Zielen ist grausam und bei jedem umgefahrenen Verkehrsschild hat man die Polizei auf den Fersen. Wer möchte, kann das aber unabhängig vom Schwierigkeitsgrad anpassen.

Das Spiel wurde zu einem Deckungsshooter umfunktioniert. Das ist eine Verbesserung zum Original, macht aber nicht sehr viel Spaß. Langweilig wird es deshalb aber nicht, denn man will ja wissen, wie die Geschichte weiter geht. Das Timing ist gut, die Level haben genau die richtige Länge. Heute würde man von einem Spiel mehr Abwechslung und mehr Strategie erwarten, aber es ist eben ein Remake und das funktioniert – wirklich überraschend – auch heute noch.