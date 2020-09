"Super Mario 3D Allstars" im Test: Ein großartiges Spiel zum Preis von Dreien

Nostalgie ist ein starkes Verkaufsargument, besonders bei Spielen, die man in seiner Kindheit geliebt hat. Nintendo hat für Mario-Fans gleich 3 Klassiker fit für die Nintendo Switch gemacht. Mit „Super Mario 3D Allstars“ erhält man „Super Mario 64“, „Sunshine“ und „Galaxy“. Während „Sunshine“ bekanntlich die Gemüter spaltet, sind die anderen beiden Teile zumindest in der Erinnerung großartig. Aber ist das auch im Jahr 2020 noch so?