Warum die PS5- und Xbox-Vorbestellungen so chaotisch verlaufen sind

Sony und Microsoft haben sich bei den Ankündigungen ihrer neuen Konsolen besonders lange Zeit gelassen. Datum und Preis wurden erst spät bekannt gegeben. Dass die Zahl der Konsolen zu Beginn begrenzt ist und nicht jeder eine PS5 oder Xbox Series X oder S vorbestellen kann, war bereits bekannt. So hatte Sony zwar versprochen, mehr Konsolen bereitzustellen als noch beim Launch der PS4, trotzdem ist die Stückzahl eben begrenzt. Doch die geringe Stückzahl war nicht das Problem, an dem die beiden Hersteller scheiterten.

So hatte Sony ursprünglich versprochen, dass PlayStation-Kunden sich vorab registrieren können, um die Konsole möglicherweise früher vorbestellen zu können. Da Sony aber sehr plötzlich nach der Bekanntgabe von Preis und Verkaufsstart verkündete, die Bestellungen bei ausgewählten Händlern am kommenden Tag entgegenzunehmen, herrschte Unklarheit darüber, was das für internationale Kunden bedeutete.

Chaos bei Sony

So schalteten einige Online-Shops hierzulande die Bestellungen um Mitternacht frei. Nur wer zufällig noch wach war, die Präsentation verfolgt hatte und bei gängigen Shops nachschaute, konnte zuschlagen. Denn Sony kommunizierte auch nicht, bei welchen Händlern die Konsolen verfügbar sind. In Österreich sind das Amazon, Media Markt und Saturn. Und auch hier war vor allem die PS5 Digital Edition in kürzester Zeit vergriffen.

In Deutschland mussten zahlreiche Händler, darunter Conrad und Otto, Vorbestellungen wieder canceln, da durch einen technischen Fehler mehr Konsolen verkauft wurden, als das Kontingent hergab. Weltweit gab es ähnliche Probleme, wie GamesWirtschaft berichtet.

Sony hat inzwischen eingesehen, dass die Vorbestellungen nicht ideal verlaufen sind. In einem Tweet kündigte das Unternehmen an, den Händlern weitere Exemplare der Konsolen zur Verfügung zu stellen. Ob das auch für Österreich gilt und wann das zusätzliche Kontingent freigeschaltet wird, ist derzeit noch unklar.