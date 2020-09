RTX 3080 Grafikkarte wird für 900.000 Euro auf eBay angeboten

Bestellungen werden geprüft

Gegenüber PCGamer hat sich Nvidia nun geäußert. Das Unternehmen plant, die Bestellungen manuell zu überprüfen. So tue man "alles Menschenmögliche", um "Bots und Scalper im Nvidia-Shop zu stoppen" und die "Karten in die Hände von legitimen Kunden zu bekommen", heißt es.

Nvidia gab in einem Statement an Gizmodo einen Grund für den Vorfall an. Der Traffic sei trotz der Vorbereitungen so groß gewesen, dass ihre Webseite fehlerhaft war. Sollte Nvidia die Käufe tatsächlich einzeln prüfen, wäre es keine gute Idee, ein Modell auf ebay zu ersteigern.

Mit ähnlichen Problemen hatte Sony zu kämpfen. Die Vorbestellung der PS5 war für viele nicht möglich, da das Unternehmen ungenaue Angaben machte, wann die Konsole verfügbar sei. So schalteten viele Händler die Konsole früher für die Bestellung frei. Viele Angebote für die PS5 sind inzwischen bei ebay gelandet.