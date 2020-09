Neue Nvidia-GeForce-GPUs sind da: Preise und Daten

Nvidia hat die nächste Generation an Grafikkarten präsentiert. Die ersten 3 GPUs der neuen Ampere-Reihe sind GeForce RTX 3090 (1.499 Euro), GeForce RTX 3080 (699 Euro) und GeForce RTX 3070 (499 Euro). Gegenüber der vorherigen Reihe (RTX-2000) soll man hier den größten Leistungssprung zwischen den Generationen gemacht haben. So soll die RTX 3080 doppelt so schnell wie die RTX 2080 sein.

Bei den Angaben der Teraflops, also wie Leistungsfähig die GPUs sind, konzentriert man sich vor allem auf Grafikleistungen, die für Gamer relevant sind. So erhält die RTX 3090 36 FP32-TeraFlops und 24 GB GDDR6X-RAM bei einer Übertragungsrate von 936 GB/s. Das vorherige Topmodell, die Titan RTX kommt auf 16,3 TFlops und nutzt 24 GB GDDR6 mit einer Übertragungsrate von 672 GB/s.