Geforce RTX 2080 Ti: Neue Nvdia-GPU bis zu sechs Mal schneller

Vergangene Woche zeigte man bereits die Modelle der Quadro-Reihe, die vor allem für den professionellen Einsatz in der Filmbranche und der Industrie für CAD-Anwendungen vorgesehen sind. Im Vergleich zu diesen sind die nun gezeigten Geforce-Modelle deutlich günstiger. Die Geforce RTX 2070 kostet bei Nvidia 639 Euro, ist allerdings erst ab Oktober verfügbar. Die Geforce RTX 2080 kostet 849 Euro, die leistungsstärkste RTX 2080 Ti schlägt mit 1259 Euro zu Buche. Die Preise beziehen sich auf die übertaktbaren „Founders Edition“-Modelle, UVPs für die Basis-Modelle wurden noch nicht genannt. Die RTX-2080-Modelle sind bereits vorbestellbar, ausgeliefert werden sie ab 20. September.

Ungewöhnliche Berechnung

Nvidia verspricht mit dieser Generation eine bis zu sechsfache Leistungssteigerung im Vergleich zwischen den Top-Modellen der aktuellen und vergangenen Generation. Dazu zieht der US-Hersteller mit den RTX-OPS (RTX Operations per Second) jedoch ein selbstkreiertes Maß statt der branchenüblichen FLOPS (Floating Point Operations Per Second) heran. Diese berücksichtigen offenbar die Leistungsfähigkeit aller Chip-Bereiche - CUDA, TensorCore, Shader und Raytracing. Da die Pascal-Architektur noch keine Beschleunigung für Raytracing bieten konnte, fällt man hier deutlich zurück.

Tatsächlich dürfte der Nutzen von Raytracing für den typischen Gamer derzeit noch relativ gering sein. Nvidia demonstrierte zwar zahlreiche Tech-Demos und kündigte an, dass 21 Titel zum Start die RTX-Technologie unterstützen werden, die Vorzüge waren aber nur auf ausgewählte Szenen beschränkt. So hob man die weicheren und natürlichen Schatten und Beleuchtungseffekte in „Shadow of the Tomb Raider“ sowie „Metro: Exodus“ hervor, der Effekt fiel aber nur bei genauerer Betrachtung auf.