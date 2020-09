Sony gibt Preis und Verkaufsstart für PS5 bekannt

Nun hat es sich also bestätigt: Sony wird die PlayStation 5 zuerst in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea anbieten. In einer Präsentation kündigte das Unternehmen an, dass der Verkauf dort am 12. November startet. Alle anderen Länder, inklusive Österreich, müssen eine Woche länger warten. Hier geht die PlayStation 5 ab dem 19. November über die Ladentheke.

Wie bereits vorausgesagt verlangt Sony für die PS5 mit optischem Laufwerk 499,99 Euro. Für die Digital Edition, die keine Discs lesen kann, werden 399 Euro fällig. Damit positioniert sich die schmalere Variante zwischen der Xbox Series X und S, die jeweils 499,99 und 299,99 Euro kosten. Im Gegensatz zur Xbox Series S wurde bei der Digital Edition aber nicht an Leistung gespart. Wer also auf das Laufwerk verzichten kann, erhält mit dieser Variante die volle Leistung für 100 Euro weniger.

Spiele für 80 Euro

Zum Launch werden weltweit die Spiele "Astro's Playroom", "Demon’s Souls", "Destruction All Stars", "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales" und "Sackboy A Big Adventure" angeboten. Dafür werden bis zu 80 Euro fällig. Abonennten von PS Plus können auf das Best-of an PS4 Spielen zugreifen. In der PS Plus Collection befinden sich unter anderem Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World und Persona 5.