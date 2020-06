Spiele-Klassiker Tetris feiert 30. Geburtstag

Über Ungarn gelangte das Spiel in den Westen. Mirrorsoft, eine Firma des britischen Medienmoguls Robert Maxwell, sicherte sich über einen Mittelsmann die Computerrechte. Im Westen wäre Paschitnow als Entwickler eines Spielehits schlagartig zum Millionär geworden. In der Sowjetunion ging das ganze Geld an den Staat - und selbst die Rechteverhandlungen führte nicht er, sondern eine Außenhandelsfirma mit dem unaussprechlichen Namen Elektronorgtechnika, kurz Elorg. Die Moskauer Bürokraten hatten zunächst wenig Durchblick und ließen sich einiges Geld entgehen: In Europa und Asien wurden Sublizenzen zum Teil ohne ihr Wissen verkauft. Dann kam der Spiele-Riese Nintendo ins Spiel.

Als Nintendo-Manager Minoru Arakawa „Tetris“ sah, wusste er: Das ist genau das Spiel, das er für den 1989 anstehenden Marktstart der mobilen Spielekonsole Game Boy brauchte. Er machte dem Unternehmer Henk Rogers ein verlockendes Angebot: Wenn dieser von den Sowjets die „Tetris“-Rechte für mobile Geräte bekommt, würde Nintendo bei ihm eine Lizenz erwerben. Schon dieser Deal machte Rogers reich: Er erhielt einen Dollar pro verkauftes Spiel, schrieb US-Autor David Sheff in seinem Buch „Game Over“. Und allein die Game-Boy-Version wurde Nintendo 35 Millionen Mal los.

Rogers besorgte Nintendo aber auch die Rechte für Stationäre Konsolen. Die Russen schoben dem Maxwell-Unterhändler eine rückwirkende Vertrags-Ergänzung unter, in der ein Computer ausdrücklich als Gerät unter anderem mit Monitor und Tastatur definiert wurde. Das erlaubte ihnen, die Rechte für Konsolen separat an Nintendo zu verkaufen - sie hatten keine Tastatur. Maxwell, der einen guten Draht zum Kreml hatte, war wütend und brachte die Sache bei einem Treffen mit Staatschef Michail Gorbatschow auf den Tisch. Der habe ihm Hoffnungen auf einen günstigen Ausgang gemacht, behauptete Maxwell später. Am Ende half es jedoch nichts: Die Rechte blieben bei Nintendo. Als Folge musste der Rivale Atari Massen bereits produzierter „Tetris“-Spiele vernichten.