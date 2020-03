Spielend durch die Corona-Krise: Tomb Raider jetzt gratis

Mit Lara Croft and the Temple of Osiris (2014, ab 12 Jahren) gibt es ein zweites Game kostenlos. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off der Tomb-Raider-Serie. Es ist ein Top-Down-Shooter, der mit 4 Spielern gleichzeitig gezockt werden kann. So verlegt man den Gaming-Abend mit den Freunden vom Wohnzimmer ins Internet.

Tomb Raider und Lara Croft and the Temple of Osiris können direkt in Steam kostenlos bezogen werden. Das muss allerdings bis zum 24. März 08:00 passieren. Danach ist das Game wieder kostenpflichtig. Wer es davor zu seiner Steam-Bibliothek hinzugefügt hat, kann es natürlich kostenlos behalten und weiterspielen.