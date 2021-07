Star Wars X-Wing und Tie Fighter für aktuelle PCs

Neben den Sci-Fi-Simulationen sind auf GOG.com weitere Lucas-Arts-Klassiker verfügbar, wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis und Sam & Max.

GOG.com, die digitale Vetriebsplattform für DRM-freie Spiele, hat einen Deal mit Disney abgeschlossen, der vor allem Fans klassischer Lucas-Arts-Games erfreuen wird. Ab sofort stehen folgende Klassiker für PCs mit den Betriebssystemen Windows XP, 7 und 8 zur Verfügung:

Star Wars: X-Wing Special Edition - 7,99 Euro

Star Wars: TIE Fighter Special Edition - 7,99 Euro

Sam & Max Hit the Road - 4,79 Euro

The Secret of Monkey Island: Special Edition - 7,99 Euro

Indiana Jones and the Fate of Atlantis - 4,79 Euro

Star Wars: Knights of the Old Republic - 7,99 Euro

Die Weltraum-Flugsimulationen X-Wing und Tie Fighter sind erstmals über einen Digitalvertrieb verfügbar. Demnächst sollen weitere Spiele von Lucas Arts auf GOG.com verfügbar sein. Denkbar sind etwa Star Wars: Rebel Assault und das Point-and-Click-Adventure Full Throttle.