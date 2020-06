Start der Valve Steam Machine auf 2015 verschoben

In einem Blogeintrag hat Valve angekündigt, dass sich der Marktstart des Steam Controllers in diesem Jahr nicht mehr ausgehen wird und auf 2015 verschoben wurde. Designer Eric Hope, der den Blogeintrag verfasst hat, versichert, dass durch die Verzögerung der Steam Controller noch deutlich verbessert wird. Ob diese Verschiebung auch Auswirkungen auf den Marktstart des Linux-basierenden SteamOS und die Steam Machines hat, wurde von Hope in seinem Blogeintrag nicht weiter erwähnt.

"Aktuell verwenden wir einen kabellosen Controller-Prototypen um Livespieletest mit Branchenexperten, Hardcore-Gamer und Gelegenheitsspielern durchzuführen. Daraus entsteht eine Menge an nützlichem Feedback, das uns ermöglicht, den Controller noch wesentlich besser zu machen. All diese Verbesserungen umzusetzen, ist natürlich viel Arbeit. Realistisch gesehen, sprechen wir von einem Release im Jahr 2015 - und nicht 2014", schreibt Hope.