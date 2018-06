Steam erlaubt Porno-Games und Gewalt, nur Trolle sind unerwünscht

Steam ist die weltweit größte PC-Spieleplattform. 2017 wurden über 7600 Games darauf veröffentlicht. Schätzungen von Marktbeobachtern zufolge betrug der Umsatz 4,3 Milliarden US-Dollar. Und das ist eher konservativ geschätzt, da in dieser Berechnung Mikro-Transaktionen, DLCs und andere Game-Erweiterungen nicht enthalten sind.

Die schiere Popularität der Plattform und relativ laschen Inhaltskontrollen sorgen immer wieder dafür, dass kontroverse Games auf Steam veröffentlicht werden: Von Schul-Amoklauf-Shootern über Games, die eindeutig das Copyright anderer verletzen, bis zu Sex-Spielen mit Vergewaltigungsszenen.

Um mit den Diskussionen über solche Inhalte aufzuräumen, hat Valve, der Betreiber von Steam, jetzt eine neue Richtlinie erlassen: Alles ist erlaubt, außer es ist illegal oder ein „Troll-Spiel“. Was das heißt: Porno-Games und Spiele mit exzessiver Gewaltdarstellung sind ok, solange man es nur ernst meint.

Kontroverse

Während viele User diese „Hands off“-Policy als Fortschritt und das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet feiern, sehen andere dies als skeptisch. So wird etwa kritisiert, dass Valve sich damit aus der Affäre zieht und keine Verantwortung für kontroverse Inhalte übernehmen will. Valve würde dies außerdem machen, weil es mit jedem Spiel, dass auf Steam veröffentlicht und gekauft wird, Geld verdient. Mehr Inhalte heißt mehr Gewinn.

„Valve sollte nicht entscheiden, was auf Steam ist. Wir sollten nicht für die Spieler entscheiden, was sie kaufen und nicht kaufen können. Wir sollten nicht für Entwickler entscheiden, was sie kreieren dürfen. Das sollten eure Entscheidungen sein“, begründet Valve seine neue Politik in einem Blogeintrag. Spieler, die bestimmte Games auf Steam nicht sehen wollen, sollen diese künftig mit Filtern ausblenden können.