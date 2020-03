Steam verzeichnet Rekordzahlen wegen Coronavirus

Die Gaming-Plattform Steam hat am Sonntag einen neuen Nutzerrekord verzeichnet. Demnach waren am Sonntagnachmittag mitteleuropäischer Zeit über 20 Millionen User gleichzeitig online, 6,2 Millionen davon aktiv in Spielen.

Registriert hat die Zahlen die inoffizielle Stream-Statistik-Webseite Steam Database. Zurückzuführen zu sein dürfte der Rekord darauf, dass aufgrund des Coronavirus aktuell sehr viele Menschen zu Hause sind.