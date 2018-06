Subotron Play Austria: Mini-Messe für Österreichs Indie-Games

Zudem zeigt „Stillalive Studios“ sein Science-Fiction-Strategiespiel „Drone Swarm“. Das aus dem mittlerweile insolventen Sproing hervorgegangene „Purple Lamp“ zeigt zudem „City Heroes“, einen von mehreren in Entwicklung befindlichen Titeln. „Lost in The Garden“ demonstriert zudem die „Lightfield Hyper Version“, eine überarbeitete Version des für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichten Science-Fiction-Rennspiels.