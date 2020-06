Super Mario erhält künstliche Intelligenz

In dem Uni-Projekt wurde Mario mit grundsätzlichen Lern- und Reaktionsfähigkeiten ausgestattet. Das ermöglicht der Spielfigur, selber im Spiel zu agieren, Feinde zu bekämpfen und Münzen zu sammeln. Mario ist so programmiert, dass er über das Mikrofon menschlichen Input aufnehmen und verarbeiten kann. Sagt man Mario etwa, dass er einen Gegner eliminieren kann, wenn er auf diesen springt, merkt sich dieser das Gelernte und wendet dieses Wissen beim nächsten Zusammentreffen an.