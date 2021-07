Super Mario Run angespielt: Lauf, Mario, lauf!

Fünf Jahre später ist alles anders. Bereits vor dem Tod Iwatas wurde der Richtungswechsel vollzogen und die ersten Smartphone-Apps angekündigt. Den Anfang machte „Miitomo“ , eine Mischung aus Social Network und Lebenssimulation. Ein erster Erfolg, der reichlich Geld in die sich langsam leerenden Kassen spülte. „Pokémon Go“ löste hingegen einen Hype aus , mit dem niemand gerechnet hätte - allen voranselbst nicht. Denn neben dem weltweiten Boom um die Smartphone-App entflammte plötzlich auch das Interesse anPokémon neu. „Sonne“ und „Mond“, die neuesten Ableger der Reihe, legten den besten Verkaufsstart in der Geschichte vonhin.

„Super Mario“ mit „Dark Souls“-Charakter

Wie wohl viele aus meiner Generation bin ich mit Game Boy, Nintendo 64 und „Super Mario“ aufgewachsen. Dementsprechend habe ich nicht erwartet, dass mich das Mobile Game „Super Mario Run“ besonders stark fordern würde. Ein großer Irrtum. Selten zuvor bin ich zu Beginn so oft gestorben wie in „Super Mario Run“. „Dark Souls“ kann da vielleicht noch mithalten.

Wie im Klassiker kann der Spieler mit Pilzen größer werden, die Feuerblume, die Feder oder das Blatt gibt es jedoch nicht. Die einzigen wichtigen Items: Der Superstern und Seifenblasen, die zugleich auch die Leben von Mario repräsentieren. Stirbt er, weil er einen Abgrund hinunterstürzt oder von einem Gegner erwischt wird, kommt Mario in eine Blase, die ihn entlang der zurückgelegten Route zurück transportiert. Durch Antippen steigt man aus der Blase aus. Hier ist Vorsicht angebracht, da man ebenso gut an einem Abgrund stoppen und hinunterfallen kann. Die Seifenblase kann auch jederzeit genutzt werden, um missglückte Manöver rückgängig zu machen. Quasi Zeit zurückspulen, ähnlich wie man es aus „Prince of Persia“ kennt. Das Leben ist damit aber auch weg.

Der Grund dafür ist relativ simpel: Stattdirekt zu kontrollieren, läuft der flinke Klempner nun automatisch. DerSpieler kanndurch Tippen lediglich Springen lassen und so bestimmte Aktionen, beispielsweise auf Gegner springen oder durch Türen gehen, auslösen. Über kleine Hindernisse und Gegner, beispielsweise flache Röhren und Goombas, klettertselbstständig. Das klingt relativ einfach, ist es aber zu Beginn nicht. So muss derSpieler stets wachsam sein und im richtigen Moment springen, um eine Plattform zu erreichen oder um bestimmte Gegenstände einzusammeln. Ein Zurück gibt es nicht.

Sechs mal vier mal drei

Die Handlung von „Super Mario Run“ dürfte wohl jedem irgendwie bekannt vorkommen: Wieder einmal wurde Prinzessin Peach von Bowser entführt, Mario muss sie retten. Dem widmet man sich in der Kampagne, dem sogenannten „Welten“-Modus. Dort warten insgesamt sechs verschiedene Welten mit je vier Levels auf den Spieler. Am Ende jeder Welt steht ein Boss-Kampf an. Die Levels können allerdings in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden freigeschaltet werden, die vom Aufbau variieren.

Dazu muss der Spieler gut versteckte Münzen in verschiedenen Farben sammeln. Erst wenn alle Münzen in einem „Run“ gesammelt wurden, wird der nächsthöhere Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Optisch sind die Levels mit viel Liebe zum Detail gestaltet und erinnern in puncto Szenarien eher an Klassiker wie „Super Mario Bros. 2“ und „3“ als an den letzten 3DS-Ableger „New Super Mario Bros. 2“. So gibt es neben den klassischen Natur-Levels auch andere bekannte Szenarien, beispielsweise die Geister-Level.

Die Welten unterscheiden sich nicht nur in der Optik, sondern auch in der Spielweise. So erforderten die Natur-Levels deutlich mehr Geschick beim Springen, um an weit entfernte Objekte zu gelangen als die Geister-Levels, in denen man eher „Rätsel“ lösen muss. Die Rätsel beschränken sich allerdings auf Türen, durch die Mario laufen muss, um voranzukommen. Verschiedene Hinweise verraten, welche Tür er nehmen sollte. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade kommt man so auf insgesamt 72 Levels. Ob es künftig zusätzliche Inhalte geben wird, verrät Nintendo vorerst nicht.