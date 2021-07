Tausende Pokemon-Go-Spieler am Samstag in Wien erwartet

Mehrere tausend Pokémon-Go-Spieler könnten am Samstag auf den Wiener Stephansplatz strömen. Das Event entstand aus einer harmlosen Facebook-Veranstaltung heraus.

Eigentlich ist Pokémon Go ja noch gar nicht offiziell in Österreich verfügbar, dennoch werden hierzulande bereits eifrig Pokémon gejagt. Einen ersten Hinweis auf die Popularität des neuen Niantic-Titels liefert eine Facebook-Veranstaltung in Wien. Mehr als 1.500 Personen haben sich bereits für den ersten Wiener “ PokeWalk” angemeldet, rund 5.800 weitere Personen haben ihr Interesse bekundet. Der Plan: Am Samstag, ab 14 Uhr 30, wollen die Pokémon-Fans vom Wiener Stock-im-Eisen-Platz, nahe beim Stephansplatz, ausgehend durch Wien streifen. Vorbild sind Veranstaltungen wie der "Pokémon Go Sydney Walk", bei dem mehr als 2000 Spieler gemeinsam durch Sydney wanderten.

Unklare Teilnehmerzahl

Veranstalterin des Wiener Pendants ist die Wiener Fotografin Kiki Heindl, der die Idee zum PokeWalk spontan kam. “Ich dachte mir, dass es doch lustig wäre, mit anderen Leuten gemeinsam auf Pokémon-Jagd zu gehen. Kleine Gruppierungen gibt es ja bereits, beispielsweise im Stadtpark”, so Heindl gegenüber der futurezone. Den Stephansplatz hat sie als Veranstaltungsort gewählt, da dieser zentral gelegen und einfach zu erreichen ist und dort besonders viele PokéStops zu finden sind.

Gamers use the Pokemon Go application on their mobile phones while walking in Barcelona, on July 14, 2016. / AFP PHOTO / JOSEP LAGO © APA/AFP/JOSEP LAGO

Mit einem derart großen Interesse habe sie aber nicht gerechnet. “Es ist jedoch nach wie vor schwer abzuschätzen, wie viele Leute tatsächlich auftauchen. Man sieht oft bei Facebook-Veranstaltungen mit fünftausend Zusagen oder mehr, dass beim eigentlichen Event dann weitaus weniger Menschen erscheinen.”

Polizei hat keine Bedenken

Dennoch bereitet man sich auf eine relativ hohe Teilnehmerzahl vor. Da es sich beim PokeWalk um keine Meinungsäußerung handelt, wie es bei einer Demonstration der Fall wäre, musste sie als Veranstaltung beim Magistrat angemeldet werden. Die MA36 bestätigte gegenüber der futurezone, dass die Veranstaltung angemeldet und genehmigt wurde.

April O'Neil (L), Ariana Nussdorf (C) and Julia Voth (R) display their cellphones while playing Pokemon Go on July 13, 2016 at Pershing Square in Los Angeles, California, one of a number of landmark locations across communities in southern California which serving as gathering point for people playing the game. The location-based augmented reality mobile game was released on July 6th. / AFP PHOTO / Frederic J. BROWN © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Auch die Polizei sagte gegenüber der futurezone, dass man die Veranstaltung im Auge behalten werde. Falls nur Gruppen von Pokémon-Fans durch die Stadt streifen werden, sehe man die Veranstaltung aber eher als unbedenklich an.

© APA/AFP/JOSEP LAGO

Heindl nicht äußern, sie will allerdings im Rahmen des PokeWalk eine “Debatte zum Thema Augmented Games im öffentlichen Raum” führen. In der Beschreibung für den Facebook-Event bittet man die Teilnehmer lediglich darum, das Smartphone aufzuladen und, je nach Bedarf, Getränke , Akku-Packs und Regenschutz mitzunehmen. Mittlerweile wurde auch Zum Ablauf wollte sichHeindl nicht äußern, sie will allerdings im Rahmen deseine “Debatte zum Thema Augmented Games im öffentlichen Raum” führen. In der Beschreibung für den Facebook-Event bittet man die Teilnehmer lediglich darum, das Smartphone aufzuladen und, je nach Bedarf,, Akku-Packs und Regenschutz mitzunehmen. Mittlerweile wurde auch die Facebook-Gruppe “PokeWalk X” gegründet, über die in Zukunft wohl ähnliche Veranstaltungen organisiert werden sollen.

Satire-Gegenveranstaltung

Dass der Hype um Pokémon Go aber nicht jeden erfreut, beweisen auch Browser-Erweiterungen wie PokeGone, das jeglichen Verweis auf das Spiel, sei es nun ein Artikel, Bild oder Video, im Internet ausblendet. So ist es wenig überraschend, dass sich auch gegen den PokeWalk eine Bewegung formiert hat. Die Satire-Veranstaltung “Pokémon Go Spieler mit 16er Blech bewerfen” fordert die Teilnehmer zum “freudigen Bewerfen unschuldiger Poketrainer” auf.

© Screenshot/Facebook