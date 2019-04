The Elder Scrolls Blades: Free-to-Play für superreiche Gamer

Perfekt angepasst

Vergangenes Jahr wurde „The Elder Scrolls Blades“ auf der E3 in Los Angeles erstmals angekündigt. Nach kleineren Startschwierigkeiten in Form eines mehrmals verschobenem Release-Termins, ist das Spiel jetzt im Early-Access verfügbar. Bereits Ende März konnten erste Spieler in einem kontrollierten Rollout in Blades eintauchen. Knapp zwei Wochen später ist der Free-to-Play Titel für die Massen vollumfänglich spielbar.

Nach dem Download gibt es zur Einführung ein Mini-Tutorial. Danach gilt es sich via Bethesda-Konto einzuloggen. Zum Start müssen wir uns, wie von Elder Scrolls gewohnt, einen eigenen Charakter erstellen. Sowohl optisch als auch in Zugehörigkeit kann unsere Figur dabei angepasst werden. Als Teil der Blades, einer Gruppe vollausgebildeter Kämpfer, die einst im Auftrag des Königreiches standen, kehrt unser Charakter in seine vollkommen zerstörte Heimatstadt zurück.

Da ein Großteil der Einwohner und Kämpfer geflüchtet sind oder gefangen genommen wurden, liegt es an uns, die Stadt wiederaufzubauen und den Grund für die Zerstörung zu finden. Der Wiederaufbau findet dabei über die Absolvierung von Quests und dem Sammeln von Ressourcen statt - einer Menge Ressourcen.