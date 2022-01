Teuerste Übernahme der Videospiel-Branche bahnt sich an

Take-Two will mit der Zynga-Übernahme in Höhe von 12,7 Milliarden Dollar Marktführer für Mobile Games werden.

Der US-Computerspielentwickler Take-Two will den US-Browserspiele-Betreiber Zynga übernehmen. Alle ausstehenden Zynga-Aktien sollen zum Preis von je 9,86 US-Dollar (8,7 Euro) gekauft werden, teilten die Unternehmen am Montag in New York und San Francisco mit. Dabei sollten ungefähr zwei Drittel des Betrags in Take-Two-Anteilen sowie 3,50 Dollar in bar bezahlt werden.

Der Kaufpreis entspreche einer Prämie von 64 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am vergangenen Freitag, hieß es. Das Unternehmen werde damit auf einen Wert von 12,7 Milliarden Dollar geschätzt. Der geplante Zynga-Kauf um diese Summe wäre damit die bislang teuerste Übernahme in der Videospiel-Branche.

45 Tage Zeit zum Umentscheiden

Der Zynga-Aktienkurs legte vorbörslich um 53 Prozent zu, die Titel von Take-Two gaben 8,7 Prozent nach. Take-Two erhofft sich durch den Zukauf Kostenersparnisse von rund 100 Mio. Dollar jährlich innerhalb der ersten zwei Jahre nach Abschluss. Der Deal soll noch im ersten Quartal von Take-Twos Geschäftsjahr 2023 unter Dach und Fach sein. Die Aktionäre beider Unternehmen sowie die Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Der Mobile-Games-Spezialist Zynga könnte innerhalb der nächsten 45 Tage außerdem ein noch höheres Angebot annehmen. Das wäre jedenfalls keine Prämiere. So wollte Take-Two Ende 2020 auch das Entwicklerstudio Codemasters kaufen. Dieses hatte jedoch ein paar Wochen später einem besseren Angebot von Electronic Arts zugestimmt, wie Golem berichtet.

Marktführer für Mobile Games

Mit der Übernahme von Zynga, insbesondere bekannt für Farmville oder Words with Friends, will Take-Two nun Marktführer für Mobile Games werden. Spiele für PC und Konsolen von Take-Two sollen damit für Smartphone und Tablet realisiert werden. Welche konkret, ist vorerst aber unklar.