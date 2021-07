Zynga will Durststrecke mit neuem Spiel beenden

Das unter Druck geratene Start-up will bei „Dawn of Titans“ unter anderem mit einer detailreichen Grafik und kurzen Ladezeiten punkten, sagte der Chef des zu Zynga gehörenden Entwicklungsstudios NaturalMotion, Torsten Reil. Bei dem am Donnerstag gestarteten Spiel geht es darum, Allianzen zu bilden und Land zu erobern. In dem Genre tritt Zynga gegen mehrere Rivalen an. Das Unternehmen aus San Francisco war mit Online-Spielen wie die Agrar-Simulation „Farmville“ auf der Facebook-Plattform großgeworden.

Doch mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones für Spiele rissen die Erfolge ab, bis zuletzt tat sich Zynga in dem Geschäft schwer und steckt in roten Zahlen. „Dawn of Titans“ ist wie viele Smartphone-Spiele kostenlos, für Geld gibt es virtuelle Gegenstände oder Hilfen. „Inzwischen haben wir in der Branche besser gelernt, wie man Geld verdienen kann, ohne den Nutzern das Gefühl zu geben, dass der Entwickler sie ausnehmen will“, sagte Reil. Entscheidend dafür sei, dass man ein Game auch kostenlos durchspielen könne, und Nutzer sich nicht unter Druck gesetzt fühlten.