Video: So spielt sich das neue Star-Wars-Game Jedi Fallen Order

Die Levels dürften strikt linear sein, mit nur wenigen Möglichkeiten, alternative Wege zu gehen. Es ist also ein klassisches Actiongame. Dafür kann an bestimmten Stellen die Umgebung eingesetzt werden, um Vorteile im Kampf zu erhalten. So lassen sich etwa Sturmtruppen Abgründe hinunterstoßen oder mit Trümmern zerquetschen. In manchen Levels wird man auch das Steuer von Star-Wars-Vehikeln übernehmen, wie etwa einen AT-AT.

Einen Multiplayer-Modus wird es nicht geben. Das Spiel erscheint am 15. November für PS4, Xbox One und PC.