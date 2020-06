Virtual Reality-Pokemon für Oculus Rift veröffentlicht

Pokemon hat bereits früh den Sprung in die dritte Dimension gewagt, die Third-Person-Perspektive blieb dabei aber stets erhalten. Ein neues Projekt namens "Pokemon VR" versetzt den Spieler nun erstmals in die First-Person-Perspektive, die man mit der Oculus Rift auch in 3D erleben kann. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Trainers und setzt sein Pokemon durch Werfen des Pokeballs frei.