VR und 4K: Mad Box soll die stärkste Konsole aller Zeiten werden

Die Konsole soll in drei Jahren weltweit erhältlich sein, wie Bell gegenüber Variety betont, und als Konkurrent zu etablierten Größen wie den Xbox- und Playstation-Produktreihen auftreten. Auch preislich soll die Konsole mit der Konkurrenz mithalten können, dafür will Bell eine geringere Marge in Kauf nehmen. Man befinde sich bereits in Gesprächen mit Hardwareherstellern, sagt Bell: Weitere Details könne er aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Erste Bilder vom Design der Konsole will er in vier bis sechs Wochen liefern.

Keine Exklusivtitel

Exklusivtitel sind laut Bell nicht geplant, da man die Entwickler nicht zwingen wolle, andere Plattformen auszuschließen. Die Slightly Mad Studios bieten mit der Madness Engine bereits eine Entwicklungsplattform, bei der Spiele wie „Project Cars“ für verschiedene Plattformen entwickelt werden können. Laut Website dürfe außerdem eine Plattform namens ioTech in Arbeit sein, mit der die Entwicklung von VR-Inhalten erleichtert werden soll.