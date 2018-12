Die besten Videospiele für die Feiertage

Forza Horizon 4 ( Xbox One, PC)

Xbox-One-Besitzer können einem dieses Jahr fast leidtun, weil sie auf God of War und Spider-Man verzichten müssen. Dafür haben sie aber Forza Horizon 4. Das Rennspiel findet diesmal in Großbritannien statt (mit Jahreszeiten) und bietet den gewohnt minimalistischen Realismus, der einfach nur Spaß macht. Wer mit dem Ferrari querfeldein brettern will, kann das auch. Die Grafik auf der Xbox One X in 4K mit 30fps ist eine Augenweide. Die tatsächlichen Wettrennen rücken in den Hintergrund: Hier geht es nur darum, mit Autos, die man sich im realen Leben nicht leisten kann, so zu fahren, wie man es im realen Leben nicht sollte.

Genre: Racing, Fun, Open World

Tagline: Keine Bremsen, keine Bremsen!

Highlight: in der Cockpit-Ansicht mit einer 65er Shelby Cobra im Schnee driften.