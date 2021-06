Monster Hunter World im Test: Noobs sind nicht willkommen

Endlich ein Monster-Hunter-Spiel für ein Current-Gen-Konsole, das noch dazu einen verbesserten Multiplayer-Modus bietet: So köderte mich Monster Hunter World ( PS4, Xbox One). Ich habe mich schon öfters an früheren Teilen der Serie versucht, meist auf Nintendos tragbaren Konsolen und einmal für die Wii U. Die 50 bis 100 Spielstunden, von denen schwärmende Gamer berichten, konnte ich aber nie erreichen, mangels Motivation ein unnötig benutzerunfreundliches Spiel zu spielen, nur um des Spielen Willens. Doch dieses Mal wird alles anders. Dachte ich.

Das Inventory-Menü ist, ganz so wie man es von einem Spiel der Monster-Hunter-Serie erwartet, furchtbar. Kleine Icons, noch kleinere Schrift. Auf einem UHD-TV mit der PS4 Pro ist es richtig schwierig, den Text zu lesen, was Erklärungen und schriftliche Tutorials zur Qual macht. Das Crafting- und Upgrade-Menü für Waffen ist ähnlich grausam für die Augen von Spielern, die Interfaces gewohnt sind, die so gestaltet wurden, dass sie intuitiv genutzt werden können. Es ist das erste von vielen Malen, dass Monster Hunter World zu einem sagt: „Wir wollen dich hier nicht Neuer.“

Fremde statt Freund

Ebenfalls ein Problem für Buddy-Spieler: Der Schwierigkeitsgrad wird nur zwischen Einzel- und Multiplayer angepasst, nicht an die Anzahl der Spieler im Quest. Zwei Spieler zusammen haben es also schwerer als ein einzelner Spieler, aber vier Spieler haben es wiederum leichter. Was lernen wir daraus: Entweder mehr Freunde suchen, mit Fremden spielen, oder den einzelnen Freund der mit einem Monster Hunter World spielen will in die Wüste schicken.

Na gut, questen mit Freund ist also nicht ohne weiteres möglich, in einem Spiel, dessen Name den Fokus auf Multiplayer suggeriert. Aber zumindest das freie Erkunden zum Rohstoffsammeln bietet sich für gemeinsame Jagdausflüge an. Nope. In den „Expeditionen“, wie der freie Modus heißt, begegnet man keinen menschlichen Spielern. Auch kann man nicht in der Vierer-Gruppe einfach losgehen zum Jagen und Ressourcen sammeln. Dies funktioniert derzeit nur mit einem Workaround: Entweder bleibt die Gruppe nach dem beendeten Quests in der Welt oder ein Spieler in der Expedition schickt ein Notsignal und hofft, dass die anderen Spieler auf der Questtafel im Hub das Notsignal angezeigt bekommen und so der Expedition beitreten können.