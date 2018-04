God of War im Test: Bester Vater-Sohn-Bootsausflug aller Zeiten

Bootsausflug

Um möglichst alles davon mitzukriegen, hier der wichtigste Tipp für das Spielen von God of War: Geht erkunden. Macht jede Nebenmission und jeden Side Quest den ihr finden könnt. Es gibt ohnehin nicht so viele davon und jeder ist sehr gut ausgearbeitet. Auch wenn es nur eine „gehe in Dungeon A um Gegenstand B zu holen“-Aufgabe zu sein scheint, sind die dort stattfindenden Gespräche und die Interaktion zwischen Sohn und Vater das, was die Aufträge spielenswert macht.

Das Erkunden erfolgt in einer halboffenen Spielewelt, dem See der Neun. Hier paddelt man im Boot herum, entdeckt so kleinere und größere Quests, neue Gebiete und versteckte Schätze. Sogar diese Boottrips werden sinnvoll genutzt. In der ersten Spielehälfte geht es um Versuche von Kratos Kindergeschichten zu erzählen. Später gibt es Wissenswertes zur nordischen Mythologie zu hören. Diese Informationen über Odin, Thor, Riesen und Asen werden häppchenweise und spannend vermittelt. Auch in der Story, in den verschiedenen Welten und während der Quests wird Wissen vermittelt. Würde man nicht Werwölfen die Gesichter abreißen, könnte God of War als Lernspiel durchgehen.