Was ist Auto Chess und warum spielt es jetzt jeder?

In den vergangenen Monaten machte ein neues Genre Fortnite den Streaming-Thron abspenstig: Auto Chess. Das ungewöhnliche Spielprinzip zog binnen kurzer Zeit hunderttausende Spieler an. Die Titel zählen mittlerweile regelmäßig zu den am häufigsten gestreamten Spielen auf Twitch und YouTube. Doch was steckt hinter dem neuen Hype-Genre? Die futurezone fasst die wichtigsten Fakten zusammen.

Was ist Auto Chess?

Wie bereits bei den früheren Hype-Genres MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) und Battle Royale hat alles mit einer Mod begonnen. Am 4. Jänner wurde auf dem Steam Workshop „Dota Auto Chess“ veröffentlicht, eine kostenlose Erweiterung für den ebenso kostenlosen Titel Dota 2. Dahinter stand jedoch nicht Dota-2-Entwickler Valve, sondern das bislang wenig bekannte Drodo Studio aus China.