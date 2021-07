Wiener Stadtpark als Pokemon-Go-Hotspot

Wer dieser Tage durch Österreichs Städte spaziert sieht an nahezu allen belebten Orten Pokémon-Go-Spieler. Zu erkennen sind sie oft sehr einfach: Blick aufs Handy, entsprechende Fingerbewegungen und das fast obligatorische Akku-Pack angeschlossen. Als besonders beliebte Orte haben sich Parks gebildet. In Wien ist es besonders der Stadtpark, der die Spieler anzieht. Fast permanent sind bei den dortigen Pokestops auch Lockmodule aktiv, die die Chancen auf einen Fang erhöhen.

Sachbeschädigung

Der Andrang hat aber nicht nur positive Auswirkungen. So ist das Johann-Strauß-Denkmal im Stadtpark in der Wiener Innenstadt ist in der Nacht auf Donnerstag von Unbekannten mit Graffiti besprüht worden. Die gelben und blauen Schriftzüge auf der Statue und dem Asphalt davor, beziehen sich unter anderem direkt auf Pokemon Go. Das Gesicht der Statue wurde blau eingefärbt.