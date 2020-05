Winziger Footballer: EA macht aus einem Bug ein Feature

Electronic Arts zeigt, wie man aus einem Bug ein Feature machen kann. Beim aktuellen Football-Spiel Madden NFL 15 gibt es einen Glitch, der den Linebacker Christian Kirksey winzig am Spielfeld erscheinen lässt. Dies dürfte durch einen Tippfehler entstanden sein. Kirksey ist im Videospiel 1,2 Fuß statt 6,2 Fuß groß. Ironisch ist, dass NFL-Analysten Kirskey als zu klein für eine Profi-Karriere als Linebacker eingestuft hatten.

Nachdem der Glitch zum viralen Hit wurde, hat EA reagiert und einen eigenen Trailer zum „Tiny Titan“ Kirksey veröffentlicht, in dem er auch selber mitspielt. Darin sagt er: „Egal wie klein du bist: Habe große Träume und lebe groß.“ Passend dazu gab es auch eine Solo Challenge in dem Modus Madden Ultimate Team am Wochenende, um den Tiny Titan noch weiter zu promoten.