Zombie-Hit "The Last of Us" wird zur TV-Serie

Das Spiel erschien 2013 für die Playstation 3 und zählt heute zu den besten Spielen aller Zeiten. Es gewann zahlreiche Awards und verkaufte sich bisher über 17 Millionen mal. "The Last of Us" erzählt die Geschichten von Joel und der 14-jährigen Ellie, die sich in einer post-apokalyptischen Welt voller Zombies durchschlagen müssen. Die Serie soll die Ereignisse des Spiels aufgreifen.

Sollte die Serie erfolgreich sein, wartet bereits neuer Erzählstoff auf die Autoren: "The Last of Us II" soll am 29. Mai erscheinen. Dieses Mal werden die Spieler in die Rolle von Ellie schlüpfen.