Cenarion vergibt 3 Stellen

Cenarion ist eine renommierte IT-Firma mit Sitz in Wien, bestehend aus Experten für Enterprise-Software, die seit mehr als 10 Jahren individuelle Softwarelösungen für ihre Kunden entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf Analyse, Design, Projektmanagement, Entwicklung und Qualitätssicherung, zudem übernimmt Cenarion auch den Betrieb von diversen Applikationen für ihre Kunden.

Cenarion sucht für die Sommermonate Schüler (HTL, HAK, HBLA), bzw. ein Team bestehend aus 3 Schülern, die eine coole Idee mit nachhaltigem sozialen Wert zum Thema "Gamification" haben (bitte kurz beschreiben und den Bewerbungsunterlagen beifügen) und diese im Rahmen ihres Maturaprojekts auch fortführen möchten.

Anzahl Stellen: 3

Verfügbare Monate: Juli oder August (Dauer: 1 Monat)

Richtet sich an: Schüler (HTL, HAK, HBLA), die kurz vor der Matura stehen und das Praktikum evtl als Maturaprojekt fortführen möchten

Ort: Wien

Die Bewerbung

Ab sofort können sich Interessierte auf futurezone.at bis Ende April um die ausgeschriebenen Ferialjobs bewerben. Das Schreiben, in dem alle Informationen und Daten gesammelt sind, schicken Interessierte an ferialjobs@futurezone.at. Das Subject bzw. der Betreff ist bitte wie folgt auszufüllen: NAME der Firma, bei der man sich bewirbt - NACHNAME VORNAME. Eine Bewerbung an A1 würde demnach im Betreff wie folgt lauten: A1 - MUSTERMANN MAX.

Die Bewerbung selbst hat ebenfalls einen technisch-kreativen Aspekt. Neben dem klassischen Lebenslauf müssen die Bewerber ihre Motivation auf eine von drei Social-Media-Arten ausdrücken:

- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil

Damit soll auf kreative Weise die Qualifizierung für den jeweiligen Ferialjob hervorgehoben werden. Die Bewerbungen werden von futurezone an die Firmen weitergeleitet, die sich dann bei den Bewerbern melden.

