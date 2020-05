Webasto vergibt 1 Stelle

Das deutsche Automobil-Zulieferunternehmen Webasto ist Weltmarktführer für Dach-, Cabriodach- und Thermosysteme und bietet Ihren Kunden rund um die Welt Lösungen für mehr Sicherheit, Komfort, Effizienz und Fahrspaß. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in über 46 Ländern hat das Familienunternehmen während der vergangenen 113 Jahre eine anhaltende Erfolgsgeschichte hingelegt.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1901 als „Eßlinger Draht- und Eisenwarenfabrik Wilhelm Baier“. In den 30er-Jahren spezialisierte sich Webasto auf die Herstellung von Faltdächern und Fahrzeugheizungen. Im Laufe der Jahrzehnte dehnte sich die Produktpalette auf Schiebe- und Cabriodächer, Klimaanlagen und Standheizungen sowie Kühlanlagen aus

Dachsysteme für die Welt des Automobils

Ob das Cabrioletverdeck für den Ford Mustang in Amerika oder das Cabrioletverdeck für den VW Golf - dieses öffnet und schließt sich auch während der Fahrt, solange man nicht schneller als 30 km/h drauf hat und verschwindet in 9,5 Sekunden im Font – Webasto gestaltet die Automobile Zukunft mit. Auch Hersteller wie Ferrari, BMW oder Audi setzen bei Komfort und Fahrspaß Produkte von Webasto ein. Im Bereich Thermosysteme produziert Webasto Standheizungen und Klimaanlagen für jede Art von Fahrzeugen. Alle namhaften Fahrzeughersteller und Endkunden in der ganzen Welt greifen auf das Knowhow für die Erstausstattung oder auch Nachrüstung in den Autohäuser bzw. Werkstätten zu.