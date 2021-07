Allee Blog: Kurzanatomie einer Szene

Kurzanatomie einer Kultur

Anders beim Thema Finanzierung. Auch wenn sich die versammelte Meute hornbrilliger Hipsters in St. Oberholz alle Mühe gibt (und dabei auch Erfolgt hat), den Ruf Berlins als Kreativstadt auf Gedeih und Verderb zu verteidigen – die deutsche Investorenszene, zumindest jene, mit der wir bisher in Kontakt gekommen sind, agiert andersrum.

Einiger großartiger Gespräche in den letzten Tagen und Wochen zum Trotz - gerade im Vergleich zu den Investoren und Business Angels amerikanischen Ursprungs, welche in den letzten Wochen zu unserer Verzückung verstärkt ins Startupbootcamp geschaufelt wurden, zeigen sich eklatante Unterschiede in der Kultur.

Steht auf der einen Seite die Forderung nach einem solides Geschäftsmodell, am besten B2B, inklusive viel versprechender Drei-Jahres-Projektion, steht auf der einen Seite der Glauben an eine Idee und das stellenweise unerschütterliche Vertrauen in jene Leute, die sie umsetzen wollen – auch wenn erster Revenue, wenn überhaupt, erst in drei Jahren fließen mag. „Build stuff people love and worry about the monetization afterwards", ein Stehsatz, den wir von amerikanischer Seite in verschiedenen Variationen bereits öfters gehört haben.