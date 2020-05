Big Data: Schiffbruch im Datenozean

Am Sonntag, den 28. Januar 2007 verschwand der 63-jährige kalifornische Computerexperte Jim Gray. Das letzte Lebenszeichen war ein Mobiltelefongespräch, das er mit seiner Frau führte. Gray war mit seinem 12-Meter-Boot „Tenacious“ von San Francisco aus in Richtung auf die etwa 40 Kilometer westlich gelegenen Farallon Islands in See gestochen. Er wollte die Asche seiner Mutter ins Meer streuen.

Nachdem eine fünftägige Suchaktion der Küstenwache mit Booten und Flugzeugen über mehr als 340.000 Quadratkilometer Ozean nichts erbrachte, entschlossen sich Kollegen, Freunde und ehemalige Studenten des Vermissten dazu, die Suche auf eigene Faust fortzusetzen – die besten und klügsten Köpfe des Silicon Valley. Gray war einer der ihren. Sie schrieben Software für die Suche im Datenozean und stellten ein Blog und eine Website ins Netz. Sergey Brin von Google bot Expertise zur Satellitenbildauswertung an. Die Firma DigitalGlobe ließ einen ihrer Satelliten Aufnahmen der Suchregion anfertigen.