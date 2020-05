Beziehungsstatus: It’s complicated. Very.

Dann fing das Misstrauen, das Betrogen fühlen an. Im Laufe der Zeit musste ich, und wohl nicht nur ich, feststellen, dass Facebook wieder einmal an den Privatsphäreeinstellungen geschraubt, oder wie es im Netzwerk-Lingo heißt, diese “verbessert” hatte. In den meisten Fällen wurde und wird dabei keine Informationspolitik betrieben, sondern vielmehr die Strategie “Wir sagens euch dann im Nachhinein” verfolgt. Einstellungen, die mir lieb und teuer waren, gab es plötzlich nicht mehr. Umdenken, Nachprüfen - das wurde für mich zur Gewohnheit auf Facebook. Dass die Einstellungen zum Teil so kompliziert gestaltet werden, dass man eine Lehrveranstaltung damit füllen könnte, trägt nicht unbedingt zur Behaglichkeit bei.

Facebook ist kein Wohltätigkeitsverein, Facebook ist eine Firma, die selbstverständlich einen knallharten Businessplan verfolgt. Dass ich mich so lieb und lustig mit meinen Freunden und Nichtmal-Freunden vernetzen darf, dafür bezahle ich mit meinen Daten. Ich weiß, ich weiß, ja in meinem Beruf muss ich das auch wissen, nicht? Die anderen - Google und Apple und wie sie alle heißen - die wollen auch meine Daten und die kriegen meine Daten und überhaupt, es geht doch nur noch um meine Daten. Ich kann mich darauf einstellen, ich weiß, was ich ins Social Web schieße und ich hab nicht vor, meinem Chef im Krankenstand ein Foto aus dem Schwimmbad in die Timeline zu schicken.

Das Problem, das ich mit Facebook habe, ist die Intransparenz, mit der das Unternehmen agiert. Was mich ärgert, ist das nachträgliche Beschneiden meiner Kontrollmöglichkeiten, das Hintenrum, das langsame Ausdünnen der Privatsphäre und die Dreistigkeit, mit der mir, den Usern, dieses Vorgehen als eben jene “Verbesserungen” verkauft wird.